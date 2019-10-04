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رياضة

لأول مرة.. انطلاق دوري كرة قدم نسائية في السعودية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:46 م
دوري جدة السعودى
دوري جدة السعودى
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم مباريات الدوري السعودي لكرة القدم النسائية لأول مرة في المملكة وتحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بحسب رئيس اللجنة المنظمة هيثم العمري.

وفي تصريحات العمري لصحيفة عكاظ السعودية: إن الدوري يضم 6 أندية نسائية في مدينة جدة في أحد الملاعب بحي المرجان وستلعب بنظام 9 مقابل 9 وهم نادي ذا ستورم، جدة ايغيلز، وكينج يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مراس.

وتستمر المواجهات حتى 6 ديسمبر وبحسب لائحة البطولة تلعب في كل جولة ثلاث مباريات. 

وجاءت المباريات كالتالي:
جدة ويف وكينج يونايتد في تمام الساعة السابعة مساء
الليث الابيض امام جدة ايغيلز الساعة 8: 20
نادى ستورم امام نادى مراس .. الساعة 9:40
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