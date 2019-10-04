هايدي موسى تتألق بحفل معهد الموسيقي العربية وتحتفل بنجاح أنا اتعودت

أحيت المطربة الشابة هايدي موسى نجمة ستار أكاديمي حفل جماهيري ضخم على مسرح معهد الموسيقى العربية بحضور عددًا كبيرًا من معجبيها وجمهورها من مصر بالإضافة إلى حضور بعض الجماهير من دولة السعودية الشقيقة.



واحتفلت هايدي بالحفل بنجاح أغنية "أنا اتعودت" والتي طرحتها مؤخرًا فى اول تعاون بينها وبين شركة "لايف ستايلز ستوديوز" وتصدرت المراكز الأولى فى الإذاعات المصرية، الأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة، كما غنت بالحفل مجموعة من أشهر أغانيها.



يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".