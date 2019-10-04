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حوادث

بسبب الركنة .. النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بتهمة ضرب محامي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:59 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
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محمد عبد الله
امر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بضبط واحضار الملازم اول (ع أ) المتهم بضرب محام بالمحلة الكبرى مساء امس وباستجوابه صدر الامر بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل الواقعة والتى بدأت احداثها فى تمام الساعة الثامنة من مساء امس الخميس الموافق 3 اكتوبر 2019 حينما كان المحامى احمد علوان يقف بسيارته أمام نقطقة تمركز النجدة بشارع الحنفى بمدينة المحلة الكبرى فى انتظار قدوم افراد اسرته فحضر اليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان ولعدم انصياعه لامر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت الى اشتباك بالايدى انهال الضابط خلاله وعددا من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامى بالضرب فاحدثوا به اصابات بالغة ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به الى قسم شرطة اول المحلة الكبرى وهناك انزلوه فابصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم حيث هال الاخير ما حدث وسارع الى تخليص المجنى عليه من بين ايديهم وحرر محضر بالواقعة كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة بينما بادرت وزارة الداخلية بايقاف الضابط عن عمله . 

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجنى عليه وشهادة المحامى الذى شاهده حال انزاله من سيارة الشرطة بالقسم واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامى المجنى عليه واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه وامرت بحبسه 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات . 

وقد سارعت النيابة العامة الى التحفظ على اجهزة التسجيلات الات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة وامرت بتوقيع الكشف الطبى على المحامى المجنى عليه وضربت اجلا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعى كما طلبت بيانا باسماء القوة المرافقة للضابط المتهم وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات الات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة
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