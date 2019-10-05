الأهالي يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين بعين شمس

أرسل حسام محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين بحى عين شمس.



وأوضح حسام أن منطقة الألف مسكن بحى عين شمس بشارع جسر السويس انتشار الباعة الجائلين باستمرار ما يعطل حركة السير بالشارع ويفسد المظهر الحضارى للحى.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.