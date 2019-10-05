Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

الأهالي يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين بعين شمس

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
أرسل حسام محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الباعة الجائلين بحى عين شمس.

وأوضح حسام أن منطقة الألف مسكن بحى عين شمس بشارع جسر السويس انتشار الباعة الجائلين باستمرار ما يعطل حركة السير بالشارع ويفسد المظهر الحضارى للحى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أسعار الوقود ستنخفض فى هذه الحالة.. فيديو

مرتضى منصور يكشف الخائن الحقيقى وراء أزمة جنش مع الزمالك

الأشعة تثبت إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي

بن شرقي وأوناجم لإدارة الزمالك: لا نلعب من أجل الأموال

اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

مفاجأة... محمد النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات

نانسي عجرم وأحلام تتألقان بإطلالات من ديور.. أيهما أجمل ؟

عمرو دياب يتألق في حفله بالأردن .. صور