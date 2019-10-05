قبل معاقبته بالسجن 5 سنوات.. ماذا قال رئيس جنايات كفر الشيخ للطبيب المزيف؟

وجّه المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، رسالة مؤثرة، للمتهم "ح.ع"، المتهم بانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب، قائلًا له قبل النطق بالحكم عليه بمعاقبته بالسجن 5 سنوات.





قال "المري" للمتهم، "اتجرأت على حق من أقدس حقوق البشر، هو الحق في سلامة أجسادهم، فادعيت الطب زورًا وقمت بخداعهم.. وأي طب ادعيت؟ طب المخ والأعصاب، واستمرأت العبث بأمخاخهم وأعصابهم سنين عَدَدَا، وإن تقول لهم إلا كذبًا".





وأضاف: ولم تكتفِ بما اقترفت، بل دعّمته بتزوير، ظننته يغشى عبثك وجهلك، فجئت بأوراق رسمية لطبيب يتطابق اسمك مع اسمه رباعيًا، عدا اللقب، وزوّرت فيها لتخدع بأنه أنت.





واختتم رسالته: "اصطنعت شهادات نسبتها زُورًا لطب القصر العيني والمنصورة لتؤازر كل أولئك من جرم.. إن ما جئت يستأهل أن تنزل بك المحكمة حد العقوبة الأقصى، لولا أنْ راعت بعض ظروف ومُلابسات الدعوى".





وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت أن المتهم، "حسام.ع"، 29 سنة، قد زاول مهنة الطب دون الحصول على تراخيص، وقام بفتح عيادة طبية بناحية سخا لعلاج أمراض المخ والأعصاب، وتزوير شهادة تخرج نسبها إلى كلية الطب القصر العيني، وأخرى نسبها إلى طب المنصورة.





وتبين من خلال أوراق القضية، وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم، قد مارس مهنة الطب على مدار 8 سنوات، وقام بتزوير تصريح ممارسة مهنة نسبه إلى نقابة أطباء الدقهلية لتشابه اسمه مع طبيب آخر، رباعيًا عدا لقب العائلة، وأنه تخصص في علاج أمراض المخ والأعصاب دون سند قانوني.



