تقدم سان جيرمان على أنجيه بهدفين في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان و أنجيه بتقدم الفريق الباريسي بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة المقامه فى الاسبوع التاسع من الدورى الفرنسى على ملعب بارك دي برينس.



وأحرز بابلو سارابيا الهدف الأول للفريق الباريسي فى الدقيقة الثالثة عشر من زمن الشوط الأول وعزز إيكاردي بالهدف الثانى فى الدقيقة السابعة و الثلاثون معلنًا الهدف الثانى لفريقه و المباراة.



ويغيب المهاجم المتألق النجم كيليان مبابى عن مباراة اليوم، بداعي الإصابة.



ويحتل باريس المركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بينما يحتل أنجيه المركز الثانى برصيد 16 نقطة قبل تلك المباراة.



جاء تشكيل بى اس جى كالتالى :



حراسة المرمى : نافاس



الدفاع : كيمبيمبى – تياجو سيلفا – بيرنات



الوسط : فيراتى - باريديس - هيريرا - جايا



الهجوم : سارابيا – نيمار – ايكاردى