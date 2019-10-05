Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تقدم سان جيرمان على أنجيه بهدفين في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:27 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان و أنجيه بتقدم الفريق الباريسي بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة المقامه فى الاسبوع التاسع من الدورى الفرنسى على ملعب بارك دي برينس.

وأحرز بابلو سارابيا الهدف الأول للفريق الباريسي فى الدقيقة الثالثة عشر من زمن الشوط الأول وعزز إيكاردي بالهدف الثانى فى الدقيقة السابعة و الثلاثون معلنًا الهدف الثانى لفريقه و المباراة.

ويغيب المهاجم المتألق النجم كيليان مبابى عن مباراة اليوم، بداعي الإصابة.

ويحتل باريس المركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بينما يحتل أنجيه المركز الثانى برصيد 16 نقطة قبل تلك المباراة.

جاء تشكيل بى اس جى كالتالى :

حراسة المرمى : نافاس

الدفاع : كيمبيمبى – تياجو سيلفا – بيرنات

الوسط : فيراتى - باريديس - هيريرا - جايا

الهجوم : سارابيا – نيمار – ايكاردى
Advertisements

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة..إحالة محافظ المنوفية وآخر لمحاكمة عاجلة لاتهامهما بغسيل أموال

على خطى رانيا يوسف.. رضوى الشربيني تحظر إبراهيم سعيد من تويتر بسبب أبو تورتة

إلزامهم بـ ١٧ مليون جنيه.. المشدد 10 سنوات لـ ٥ متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

تأكد غياب نجم الفريق.. الزمالك يتلقى صدمة قبل مواجهة إف سي مصر

فى أحدث ظهور لها.. هنا الزاهد برفقة نعومي وكاميليا كريم فهمي

دعاء رزق المال أوصى الرسول به.. ردده فى الصباح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة