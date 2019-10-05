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رياضة

عبد الحفيظ يكشف حقيقة سفر فايلر لـ سويسرا قبل لقاء الزمالك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:46 م
فايلر وسيد عبدالحفيظ
فايلر وسيد عبدالحفيظ
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حسن العمدة
تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أداء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فايلر يعمل بشكل إيجابي للغاية مع اللاعبين بشكل جماعي وفردي".

وأضاف "رمضان يسجل للمباراة الثالثة على التوالي والشحات وأجاي يحرزون أهدافا أيضًا، فايلر يهتم بأمور صغيرة تصنع الفارق".

واختتم مدير الكرة "فايلر لم يطرح فكرة السفر لسويسرا خلال التوقف الدولي، المدرب يستعد لمباراة الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري بشكل طبيعي".
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