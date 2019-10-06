العالم ينتظر د. زاهي حواس الخميس القادم .. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، بعنوان "العالم ينتظر د. زاهي حواس الخميس القادم" وجاء نص المقال كالتالى:





الخميس القادم يعلن الدكتور زاهي حواس عن كشف أثري عالمي من مدينة الأقصر تحديدا من منطقة الوادي الغربي، المعروفة باسم وادي القرود.. والمعروف أنه مرَّ عام كامل والدكتور زاهي وفريق عمله، يبحث عن قبر زوجة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، فهل عثر عليه أخيرًا وهل يفاجئنا بالمومياء الملكية، وهل هذا الكشف الجديد سيكون مثل مقبرة توت عنخ أمون .. هل سيحدث صدى عالميًا وهل سيُصيب زاهي بلعنة الفراعنة التي لا يؤمن بها.





فالدكتور زاهي حواس، عالم الآثار العالمى والذي أفخر بمعرفته ويفخر به كل مصري وبصوره مع رؤساء العالم ونجومه في المناطق الأثرية ، يشرح تاريخ مصر العظيم بكل الحب والشغف والعشق لبلده، وآثار بلده، العالم كله شاهد صوره في أكبر ميادين نيويورك، وهو يدعو لزيارة مصر ويروج للسياحة فيها.. كل بلاد الدنيا كرمته ومنحته أعلى وارفع الجوائز لمشواره العظيم فى مجال الآثار.. فهو الدينامو العالمي عاشق الاثار المصرية تسعي كل جامعات العالم إليه وكل القنوات التلفزيونية العالمية ليلقي المحاضرات بها ويتحدث عن تاريخ مصر وتاريخ الفراعنة ، زاهي حواس الذي لا يهدأ ولا يكل أو يمل من البحث والاكتشاف والكشف عن كنوز جديدة، يبهر بها العالم فى كل ما يكتشف ، ويكفي كشفه الأخير للتابوت الملكي الذي بثته قناة ديسكفري الأمريكية فسهر العالم معه حتي الصباح يري ويشاهد ويتابع كيف فتح التابوت وكيف أزاح الغطاء الذهبي وكيف تعامل مع المومياء الملكية.





أما أهم كشف أثري له فهو مقبرة توت عنخ آمون أعظم كشف أثري في العالم، والتي تم اكتشافها كاملة وهذا هو سر جمالها وعظمتها ، والتي احدثت جدلا كبيرا حيث أصابت لعنة الفراعنة جميع مكتشفيها ورغم ذلك مازال زاهي حواس لا يؤمن بهذه اللعنة وكتب 16 كتابًا عن "توت عنخ آمون" وأثبت أن الملك توت لم يقتل ولكنه مات خلال ركوبه العجلة الحربية.





أتطلع منذ الآن لمشاهدة اوبرا توت عنخ آمون التي قام د. زاهي بتأليفها، لأنه وجد أن (أوبرا عايدة) مر عليها حوالي 148 عامًا؛ وهناك ضرورة لعمل أوبرا جديدة للملك "توت عنخ آمون" خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير ، والذكري المئوية الخاصة باكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون وبدأ مشوار تنفيذها مع اشهر ممثلي الاوبرا في العالم المغني الاوبرالي الشهير "دومنجو" ، والممثلة الأوبرالية الشهيرة "سوزانا" التي تقوم بدور نفرتيتي ومعها الايطالي "روبرتو" الذي قام بدور الكاهن الأوبرا وتعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية عام 2020؛ ثم تعرض في 4 نوفمبر 2022 في وادي الملوك بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.





هناك أناس ننساهم حتى وهم في وظائفهم وهناك علماء يزدادون تألقًا كلما ازدادت سنوات خبرتهم ومنهم العالم العالمي الدكتور زاهي حواس الذي أضاف إلى وزارة الآثار عندما كان وزيرًا للآثار والآن يضيف إلى تاريخه المهني وإلى الاكتشافات العالمية ويزداد تألقا علي المستوى العالمي.



