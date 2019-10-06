Netherlands وليست Holland .. قرار مفاجئ من هولندا بشأن اسمها

قررت هولندا التوقف عن الإشارة إلى اسمها باللغة الانجليزية باسم "Holland"، واستخدام اسمها الحقيقي فقط "Netherlands" ، وذلك بهدف إعادة تصحصح صورتها أمام العالم.





وبحسب صحيفة "الجارديان" فإنه من المقرر البدء في تطبيق هذا القرار، الذي وقع عليه قادة الأعمال بهولندا، ومجلس السياح، والحكومة المركزية، في وقت لاحق من العام الجاري، حيث يريد الوزراء تغيير الصورة النمطية لدى السياح عن هولندا، نظرا لارتباطها ببعض العادات مثل المخدرات وحي أمستردام ومنطقة "الضوء الأحمر" الشهيرة بالعمل الجنسي المقنن.





ومن المقرر أن يكون "Netherlands" هو اسم الدولة الرسمي وتنوي الحكومة الترويج للتسمية في مسابقة "يوروفيجن-2020" الموسيقية التي تُنظَّم بمدينة روتردام في شهر مايو المقبل، إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تُعقَد في طوكيو عام 2020.





كما أن فريق كرة القدم الذي يشار إليه في الخارج عادة باسم "Holland" سيتم الإشارة إليه باسم "Netherlands" في كافة المحافل الرسمية.



