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فن

رمز العزة والشموخ.. حكيم يحتفل بانتصارات أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:54 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر المطرب حكيم عبر حسابه بموقع انستجرام صورة جديدة احتفالا بنصر أكتوبر فى ذكرته الـ 46.

وعلق حكيم على الصورة قائلا: "سيظل نصر أكتوبر رمز العزة والشموخ للأمة العربية لأنه يمثل قدرة المصريين علي الانتصار في اي ظرف بفضل وحدتهم علي قلب رجل واحد".

وتابع حكيم : "كل سنة وشعبنا الأصيل بخير وسعادة ، وجيشنا الباسل في انتصارات متواصلة .. عاشت مصر أم الدنيا".

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى حكيم وجاءت أبرز التعليقات: كل سنة و مصر طيبة , تحيا مصر و تحيا قواتنا , كل سنة و المصريين عايشين فى سلام.
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