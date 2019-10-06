رمز العزة والشموخ.. حكيم يحتفل بانتصارات أكتوبر

نشر المطرب حكيم عبر حسابه بموقع انستجرام صورة جديدة احتفالا بنصر أكتوبر فى ذكرته الـ 46.



وعلق حكيم على الصورة قائلا: "سيظل نصر أكتوبر رمز العزة والشموخ للأمة العربية لأنه يمثل قدرة المصريين علي الانتصار في اي ظرف بفضل وحدتهم علي قلب رجل واحد".



وتابع حكيم : "كل سنة وشعبنا الأصيل بخير وسعادة ، وجيشنا الباسل في انتصارات متواصلة .. عاشت مصر أم الدنيا".



ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى حكيم وجاءت أبرز التعليقات: كل سنة و مصر طيبة , تحيا مصر و تحيا قواتنا , كل سنة و المصريين عايشين فى سلام.