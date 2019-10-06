افتتاح المدرسة العسكرية البحرية والبتروكيماويات بالسويس.. فيديو

قالت سلمى الشاعر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن التعليم خلال العام الدراسي الحالي شمل جهدا متميزا جدًا، من حيث الإنشاءات والتوسعات والنتائج.



وأردفت سلمى الشاعر خلال تصريحاتها الخاصة للفضائية الأولى المصرية على هامش الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، أن وزارة التربية والتعليم ومحافظ السويس، استغلوا الخطة الاستثمارية لها العام أفضل استغلال بصيانة 42 مدرسة كخطة استثمارية و12 مدرسة كخطة أبنية تعليمية.



وأشارت سلمى الشاعر، إلى أنه تم توفير 4000 دسك جديد للطلبة قبل بدء الدراسة، كما أنه تم القيام بالصيانة للمدارس.



وأوضحت سلمى الشاعر أنه تم افتتاح المدرسة العسكرية البحرية، ومدرسة البتروكيماويات ضمن منظومة تطوير التعليم بمحافظة السويس.



