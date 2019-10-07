سر عرق السواحل.. يباع بآلاف الدولارات بدعوى تسهيل النفوذ والمال والزواج.. صور

"عرق السواحل رباني تصاريفه ربانية ولا يمكن حصرها بشكل كامل فهو حجر روحاني وروحنته ربانية كاملة ولذلك نقول إنه رباني إلهي.. وأهم ما يميز الحجر أو العرق هو تصريف تسهيل المعاملات التجارية والمالية بسهولة ودون أي تعسير، وتسهيل القبول والمحبة لحامله وأمام أي شخص كان ومفيد كثيرا في أمر الرزق وجلب المال وكل علاقاتك الاجتماعية ستكون ميسرة وذات نفوذ قوي".. هكذا وصف أحد الدجالين ويدعى "ابوالحارث".



وأضاف "لا ننسى تيسير الحظ وإبعاد النحس عنك بعون الله وله تصاريف قوية وجبارة في موضوع علاج السحر والمس والحسد والتحصين من كل السحر والسحرة والأمن من الجن والشياطين فعرق السواحل تصاريفه كلها ربانية إلهية كما قلنا".



طرق الحصول



وكشف عن طرق الحصول على ما يعرف بعرق السواحل أو حجر القنفد "أفضل فترة للحصول على عرق السواحل هي فترة الربيع، وهي فترة التزاوج للقنافذ فننتظر إلى أن تلد الأنثى من القنافذ صغيرها وهنا المرحلة الحساسة، فبعد الولادة يذهب الذكر للبحث عن الطعام ويكون قد وضع حجر لسد الجحر في ذهابه وعند العودة يكون قد حمل في فمه عرق السواحل ليرميه على باب الجحر ليفتح الجحر المغلق، وعندها يرمي العرق باتجاه باب الجحر مما يؤدي لكسر الحجر مباشرة لشدة قوة عرق السواحل، وهنا يجب أن تلتقط العرق قبل أن يتبول عليه الذكر للقنفذ فيبطل مفعوله مباشرة، إذا علينا سحب العرق مباشرة عند رميه".



طعام رباني



"طعام عرق السواحل هو طعام رباني فلو بقي العرق سنين فلا يلزمه أي طعام أو أي شيء، ولكن نحن نفضل ونقول دائما ضعوا العرق كل 21 يوما في علبة خشبية ثم ضعوا مع العرق حبة لبان ذكر واحدة، واتركوه لمدة يوم واحد وستجدون طبعا اللبان قد اختفى وهذا أمر طبيعي لأن العرق يتنفس البخور الأصلي ولا يناسب العرق إلا بخور اللبان فقط، وهو بمجرد الشراء جاهز للاستعمال".. يتابع بائع "عرق السواحل".



فوائده



واستكمل تاجر العرق "يفيد في أعمال الأموال والربح في التجارة وللرزق الوفير، وتكون أنت المسيطر أينما توجهت فأنت الحاكم على المكان، وجلب محبة النساء والفتيات لك فهو ذو قوة ربانية هائلة في هذا الأمر، وعلاج لكل من تعاني من تأخر الزواج فالعرق مهم جدا لزواج البنت سريعا، وبمجرد امتلاك العرق قم بروحنته، بآيات تقرأ مرة سنويا كسورة الملك وفاطر".



عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية تعرض ما يعرف بـ "عرق السواحل"، وتعدد فوائده بأنه "يفتح قلوب البشر لك ويعطونك المحبة والطاعة، ويعطي هيبة وقبول من أبناء آدم وبنات حواء فكلمتك ستكون مجابة، وله خواص روحانية قوية قادرة على تنفيذ المطلوب عند أصحاب المطالب.



الأسعار والتوصيل



وعرضت إحدى الصفحات الإلكترونية تحت مسمى عرق السواحل الأصلي: "تتوفر لدينا 10 قطع من العرق مختلفة الأشكال وتبدأ بـ 4 لفات وسعره يكون 2000 دولار، ويتوفر لدينا ذو الـ 5 لفات وسعره 2500 دولار وكما يتوفر لدينا العرق الملكي بـ 6 لفات وسعره 3500 دولار، وجميع العروق يمكن تجربتها مباشر عند وصوله لك من حيث فك القفل وكسر الزجاج وكسر زجاج الخمر، وجميع أعمالنا مضمونة مع استحقاق رد المال في خلال مدة 30 يومًا في حال لم يعمل المنتج، والتوصيل يتم عبر البريد ضمن شركات الشحن الدولية.



مجموعات للبيع



"لدينا مجموعة من عرق السواحل الجبلي والنباتي ومجربين وهو يدفع الضرر عنك بإذن النافع الضار، ومشهور للوجاهة وقوة الشخصية، وموصوف للغلبة والنصر، وهو من أفخم وأنفس الأحجار الروحانية والبدنية ومجرب لتسهيل وتيسير المعاملات الصعبة، وقوي جدا وفعال لجلب الرزق والمال والثروة، ومجرب للدخول على الأمراء والكبراء والشيوخ والملوك والسلاطين وأصحاب الجاه والأمر والنهي".



طرق الكشف



وكشف عبر الصفحة الإلكترونية "هناك طريقة جديدة مستعملة في الكشف عن فعالية عرق السواحل وهل يعمل أم لا، بطريقة الماء المغلي وتتلخص هذه الطريقة في غلي ماء وعند الغليان مرر عرق السواحل من فوق الماء المغلي مباشرة، من غير لمس الماء بالعرق فإذا توقف الماء عن الغليان لحظة مرور العرق فوق الماء، ورجوعه يغلي بعد إبعاد العرق عن الماء يعتبر هذا من العرق الفعال والجيد ولكن يجب الانتباه إلى عدم وضع العرق في الماء المغلي لأنه تؤدي إلى موت العرق فقط تمرره من فوق الماء عند غلي الماء".



معدل الخرافات



وحسب دراسة حديثة لمركز الدراسات الاقتصادية المصرى، تؤكد أن الإنفاق على أعمال السحر والشعوذة فى مصر يمثل المرتبة الخامسة فى حياة المواطن، فالإنفاق على تعليم الأبناء يمثل 45% من إجمالى دخل الأسرة، و12% على المحمول و15% على الغذاء، وباقى النسبة يتم إنفاقها على السحر والشعوذة والدجل.



وأن 50 %من النساء المصريات يعتقدن بقدرة الدجالين على حل مشاكلهن وأنهن الأكثر إقبالًا من الرجال، وأن 39% من المصريين يؤمنون بالخرافات والخزعبلات، ويمثل الفنانون والسياسيون والمثقفون والرياضيون منهم نسبة تصل إلى 11%.. حسب الدراسة.