الإيمان في القلب.. شاهيناز تكشف رد فعل زوجها بعد خلع الحجاب .. فيديو

كشفت الفنانة شاهيناز عن تفاصيل خلعها للحجاب ورد فعل زوجها عقب معرفته بقرار خلعها للحجاب وعودتها الى الغناء مرة أخرى.



وقالت شاهيناز فى لقاء تليفزيونى : "زوجى ترك لى القرار دون تدخل منه، حيث قال لى أنتِ حرة تزوجتك وانتِ فنانة وفى حالة خلعك للحجاب لن يضايقنى فى شيء.



وأضافت قائلة : "قررت خلع الحجاب لأن الجمهور والناس بشكل عام دائما ما يربطون بين الشكل والموهبة وهو ما دفعنى لخلع الحجاب حتى يمكننى العودة الى الغناء.



وتابعت شاهيناز : "عندما ارتديت الحجاب كنت سعيدة به وعندما قررت خلعه أيضا شعرت بالراحة خاصة أننى أؤمن ان الايمان فى القلب وليس الزىّ.