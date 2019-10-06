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فن

الإيمان في القلب.. شاهيناز تكشف رد فعل زوجها بعد خلع الحجاب .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:21 م
شاهيناز
شاهيناز
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة شاهيناز عن تفاصيل خلعها للحجاب ورد فعل زوجها عقب معرفته بقرار خلعها للحجاب وعودتها الى الغناء مرة أخرى.

وقالت شاهيناز فى لقاء تليفزيونى : "زوجى ترك لى القرار دون تدخل منه، حيث قال لى أنتِ حرة تزوجتك وانتِ فنانة وفى حالة خلعك للحجاب لن يضايقنى فى شيء.

وأضافت قائلة : "قررت خلع الحجاب لأن الجمهور والناس بشكل عام دائما ما يربطون بين الشكل والموهبة وهو ما دفعنى لخلع الحجاب حتى يمكننى العودة الى الغناء.

وتابعت شاهيناز : "عندما ارتديت الحجاب كنت سعيدة به وعندما قررت خلعه أيضا شعرت بالراحة خاصة أننى أؤمن ان الايمان فى القلب وليس الزىّ.
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