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توك شو

شاهد.. لحظة انكسار وحزن جولدا مائير بعد عبور الجيش المصري القناة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:25 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى، فيديو نادر لجولدا مائير رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية إبان حرب أكتوبر، معقبا: "الفيديو ده بيرصد لحظات حسرة إسرائيل بنصر إكتوبر والحزن والإنكسار خيم وقتها على قادة العدو الإسرائيلى".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 46 عاما على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، "سيناء"، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.
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