Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تشارك في معرض "تراثنا"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:31 م
جامعة عين شمس تشارك
جامعة عين شمس تشارك في معرض تراثنا
Advertisements
كريم ناصر
شاركت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ومركز الابتكار وريادة الاعمال iHub بمعرض تراثنا الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد معرض تراثنا، من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية التي تقام بمصر، فهو يقام علي مساحة 10 آلاف متر، حيث شارك فيه أكثر من 500 مشروع وجمعية أهلية من المهتمين بهذه الصناعات التراثية، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.

وصرح الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس ان الجامعة شاركت بأعمال لمبدعين من كلية التربية النوعية، برئاسة الدكتور ماني حنفي عميدة الكلية بأعمالهم المبدعة والتى أظهرت مزيجا من التراث المصري واللمسات الحديثة.

جدير بالذكر ان المعرض أتاح كافة المنتجات التراثية المصرية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية ومنها (الكليم اليدوي – التللى – مفروشات اخميم – إكسسوار حريمي – منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – منتجات التطريز على القماش - تابلوهات – خياميه – صدف – وحدات إضاءة – سجاد يدوى – خزف – مفروشات – جلود – صواني وتحف خشبية – منتجات سيناء – خوص).
جامعة عين شمس تشارك في معرض "تراثنا"
جامعة عين شمس تشارك في معرض "تراثنا"
جامعة عين شمس تشارك في معرض "تراثنا"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنمية المشروعات: إستراتيجية طموحة للنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية

بمشاركة 500 عارض.. جهاز المشروعات الصغيرة يقيم معرض تراثنا للحرف اليدوية

تنمية المشروعات: مواصلات مجانية لمعرض تراثنا في التجمع الخامس

صدى البلد داخل معرض تراثنا.. مشروعات يدوية للحد من البطالة.. فيديو

ترشيحاتنا

الكيلو تراجع 10 جنيهات.. شعبة القصابين تكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية

ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر في شباك الزمالك ..فيديو

البرلمان يكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم 20 جنيها للكيلو

بيان حاسم من اتحاد كرة القدم بشأن مسابقة الدوري

إيران تعتقل شبيهة أنجلينا جولي.. والسبب مفاجأة

فتحى عبد الوهاب ينشر صورة لشبيه موشى ديان .. والجمهور ساخرا: ده محمد صبحى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد