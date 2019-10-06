جامعة عين شمس تشارك في معرض "تراثنا"

شاركت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ومركز الابتكار وريادة الاعمال iHub بمعرض تراثنا الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ويعد معرض تراثنا، من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية التي تقام بمصر، فهو يقام علي مساحة 10 آلاف متر، حيث شارك فيه أكثر من 500 مشروع وجمعية أهلية من المهتمين بهذه الصناعات التراثية، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.



وصرح الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس ان الجامعة شاركت بأعمال لمبدعين من كلية التربية النوعية، برئاسة الدكتور ماني حنفي عميدة الكلية بأعمالهم المبدعة والتى أظهرت مزيجا من التراث المصري واللمسات الحديثة.



جدير بالذكر ان المعرض أتاح كافة المنتجات التراثية المصرية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية ومنها (الكليم اليدوي – التللى – مفروشات اخميم – إكسسوار حريمي – منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – منتجات التطريز على القماش - تابلوهات – خياميه – صدف – وحدات إضاءة – سجاد يدوى – خزف – مفروشات – جلود – صواني وتحف خشبية – منتجات سيناء – خوص).