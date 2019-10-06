ناقص يشككونا في إسلامنا.. عمرو أديب: الإخوان يهاجمون كل ثوابت المجتمع

قال الإعلامي "عمرو أديب"، إن الجيش المصري الذي انتصر في حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، يحاول الاخوان اليوم تلوث سمعته وتشويه ذلك الانتصار، مؤكدا "دول ناقص يشككونا في إسلامنا".



وتابع، "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن هؤلاء الخونة يحاولون تشويه صورة تلك الحرب النبيلة، والتي قام خلالها المصريين البواسل بالانتصار على العدو الصهيوني.



ولفت إلى أن هناك هجوما شرسا على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان لتشويه صورة تلك الحرب لدى الأطفال وصغار السن، والذين لم يشهدوا تلك الحرب.



