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رياضة

عودة ميسي لـ التهديف.. برشلونة يكتسح إشبيلية 4 - 0 في الدوري الإسباني

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:04 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
اكتسح فريق برشلونة، ضيفه نادي إشبيلية بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

افتتح الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل للبارسا في الدقيقة 27، بركلة خلفية مزدوجة رائعة، بعد عرضية من زميله الفرنسي عثمان ديمبلي ، قبل أن يضيف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 33 بعد عرضية رائعة من أرثور ميلو.

وفي الدقيقة 34 ، عزز عثمان ديمبلي من تقدم فريقه بإضافته الهدف الثالث، مكللًا أداءه الجيد هذا الشوط ، بعد مراوغة رائعة لمدافع إشبيلية، قبل أن يسكن الكرة على يسار سيليسن حارس مرمى فريق إشبيلية، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بثلاثية.

وفي الشوط الثاني ، أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 78 ، من ركلة حرة مباشرة رائعة ، موقعًا على أول أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفي واقعة غريبة ، طرد ماتيو لاهوز حكم المباراة لاعبين من برشلونة دفعة واحدة، حيث أشهر البطاقة الحمراء في وجه رونالد أراخو مدافع برشلونة، لمنعه المكسيكي تشيشاريتو مهاجم إشبيلية من الانفراد بتير شتيجن حامي عرين البارسا، ليحتج الفرنسي عثمان ديمبلي على لاهوز، والذي أشهر بدوره البطاقة الحمراء في وجهه، كما أشهر البطاقة الصفراء في وجه سيرجيو بوسيكيتس للاعتراض أيضًا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 16 في المركز الثاني ، بينما توقف رصيد نادي إشبيلية عند النقطة 13 في المركز السادس.

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