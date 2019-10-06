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فن

على طريقة شيرين عبد الوهاب .. أول رد من فنانة شهيرة على استهزائها بسائقي الأجرة .. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:59 م
نور العميرى
نور العميرى
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أحمد إبراهيم
خرجت الفنانة الكويتية الشهيرة نور العميرى عن صمتها بعد ثورة الغضب التى تعرضت لها نتيجة تجاوزها مع احد متابعيها على انستجرام واستهزائها بسائقى الاجرة من خلال عبارة "القميص الذي أرتديه أغلى بكثير من صالة بيتكم"، وهو ما تسبب فى هجوم شرس ضدها، فقررت ان تبرر أسباب ذلك على نفس طريقة الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدة انها مجرد زلة لسان.

وقالت نور العميرى فى لقاء تليفزيونى :"ان ما بدر منى زلة لسان وغير مقصود لأن شخصيتى لا تعرض الاستهزاء بالاخرين وهو امر بعيد تماما عنى".

وأضافت نور : ان ما أغضبنى فى الأمر ان رد الفعل كان قاسيا للغاية حيث نالوا منى ومن شرفى وأهلى وعائلتى ككل وهو امر أثر سلبيا علىّ".

وتعرضت نور العميرى الى انتقادات لاذعة بسبب تصريحاتها المسيئة تارة الى متابعيها وتارة اخرى الى سائقى الاجرة.

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