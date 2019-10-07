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فن

عرض نجونا بأعجوبة يحصد 7 جوائز بالمهرجان العالمي للمسرح

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:53 ص
أبطال عرض نجونا بأعجوبة
أبطال عرض نجونا بأعجوبة
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آيه عاطف
حصل العرض المسرحي "نجونا بأعجوبة -The skin of our teeth" على 7 جوائز من المهرجان العالمي للمسرح في دورته الـ 37 والتي تحمل اسم النجم الراحل فاروق الفيشاوي.

حيث حصلت أسماء إمام على أفضل ممثله مركز ثالث دور اول، وحصلت قمر السباعي على شهادة تميز، وحصل أحمد عباس "جمباز" على شهادة تميز أيضا، بينما حصل حمدي سامح على جائزة أفضل مزيكا، وحصل محمد وحيد على جائزة أفضل بوستر، وحصلت رشا مجدي على أفضل إستعاراضات، وافضل اعداد طه زغلول، وترشيح لافضل ديكور لـ بيتر فتحي.

"نجونا بأعجوبة" تأليف ثورنتون وايلدر، وبطولة كل من إبراهيم كمال، ورشا مجدي، أحمد عباس "جمباز"، وقمر السباعي، وعبد الله أشرف، وأسماء إمام، ,و قام بأدوار المتسولين كل من هاني سعيد، ومحمد طاهر، وأشرقت الشيخ، وورد شان، وديكور بيتر فتحي، وأزياء هناء النجدي، وتأليف موسيقي حمدي سامح، ومساعد إخراج رضوي جودة، ومخرج منفذ أحمد عصمت، وساعد في الأخراج كل من علي جيمي، وآيه عاطف، وأحمد مادا، ولؤي، والعرض من إخراج أسماء إمام.

يذكر أن هذه هي الدورة الـ 37 من مهرجان المسرح العالمي، وتحمل اسم النجم الراحل فاروق الفيشاوي تحت رعاية رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف زكي، مدير المهرجان مصطفي حسني، أمين اتحاد الطلبة أحمد مختار.
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