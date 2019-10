نشرة الفن| إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر .. والجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات

يعرض فيلم "الممر"، اليوم الاثنين، على شاشة قناة "ON E" في تمام الساعة الخامسة دون إعلانات، بعد عرضه الأول مساء أمس الأحد وذلك احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر. إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر

عبّر الفنان إياد نصّار، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الممر" الذي حقق نجاحا كبيرا جدًا منذ وقت عرضه في السينمات حتى يومنا هذا. أحمد رزق يتصدر تويتر بعد دوره بفيلم الممر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #احمد_رزق بعد دوره كصحفي حرب بفيلم الممر الذي يجسد بطولات رجال القوات المسلحة المصرية بحرب الاستنزاف. إزاي مخدش أوسكار .. هذا ما قاله المصريون عن فيلم الممر بعد عرضه على On E

عُرض مساء أمس الأحد الفيلم المصري "الممر" على القناة الأولى وعلى قناة On E، احتفالًا بذكرى حرب أكتوبر، ويعد هذا هو العرض الأول له على شاشات التلفاز بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور عرض السينما.