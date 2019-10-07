نشرة الفن| إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر .. والجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:طالب الجمهور الأمريكي برفع الفيلم الأجنبي "الجوكر - The Joker" من دور عرض السينما، وذلك لتطرق الفيلم للدخول في تفاصيل المرض النفسي وتحريض الفيلم على العنف وارتكاب الجرائم الدموية.وُلد الموسيقار الكبير بليغ حمدي، يوم 7أكتوبر عام 1931 في القاهرة، وكان يعمل والده أستاذًا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول، وأحب الموسيقى منذ صغره وتعلَّم عزف العود وأتقنه في عمر التاسعة.