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أخبار العالم

انسحاب أمريكي من قاعدة بسوريا.. تتخلى عن الأكراد وتتركهم بمواجهة أردوغان

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
انسحاب أمريكي مريب
انسحاب أمريكي مريب من قاعدة سورية
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محمد علي
أعلنت وسائل إعلام دولية عن قيام الجيش الأمريكي بسحب كامل قواته من قاعدتين، في شمال سوريا. 

وقال مسؤول أميركي، إن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في شمال شرق سوريا في تل أبيض و تل أرقم في رأس العين.

ووفق ما أفادت به صحف عدة ووكالات، قالت شبكة آر تي، إن الجيش الأمريكي أخلى قاعدة عسكرية موجودة شمالي سوريا، وهو ما قد يشير إلى أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وانسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد".

أعلن البيت الأبيض، أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية التركية ولن تشارك فيها، لكنها يظهر إنها ستتخلى عن دعمها لفصيل الأكراد.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا، مشيرة إلى "العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا سيكون لها الأثر السلبي الكبير على الحرب ضد تنظيم "داعش"، وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".

وأضافت "قسد" في بيانها: "لن نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أنفسنا وندعوا شعبنا بجميع أطيافه من عرب وكرد وسريان آشوريين لرص صفوفه والوقوف مع قواته المشروعة للدفاع عن وطننا تجاه هذا العدوان التركي".
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