القبض على سوريين في السعودية تحرشا بفتيات بـ مقهى ..فيديو

كشفت مصادر أمنية في العاصمة السعودية الرياض عن نجاح القوات في القبض على شابين سوريين بعد تداول مقطع فيديو يظهر ارتكابهما تصرفات غير لائقة.



وبحسب صحيفة "المرصد"، حيث تقدم أحد الشابين إلى فتيات من أجل طلب "السناب شات"، بالإضافة إلى تصوير زميله وتأكيده التحرش بالفتيات.



وأظهرت مقاطع أخرى تبين تحديهما الفتيات على تدخين الشيشة.



وقالت مصادر إن الشابين يبلغان من العمر 26 و27 عاما، ويعملان في مجال تصفيف الشعر.



وجاء ذلك بعد انتشار مقطع الفيديو الذي أثار جدلا واسعا وسط مطالبات بالقبض عليهما.



