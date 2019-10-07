Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القبض على سوريين في السعودية تحرشا بفتيات بـ مقهى ..فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:09 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
كشفت مصادر أمنية في العاصمة السعودية الرياض عن نجاح القوات في القبض على شابين سوريين بعد تداول مقطع فيديو يظهر ارتكابهما تصرفات غير لائقة.

وبحسب صحيفة "المرصد"، حيث تقدم أحد الشابين إلى فتيات من أجل طلب "السناب شات"، بالإضافة إلى تصوير زميله وتأكيده التحرش بالفتيات.

وأظهرت مقاطع أخرى تبين تحديهما الفتيات على تدخين الشيشة.

وقالت مصادر إن الشابين يبلغان من العمر 26 و27 عاما، ويعملان في مجال تصفيف الشعر.

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع الفيديو الذي أثار جدلا واسعا وسط مطالبات بالقبض عليهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-10-2019 في مصر

اللحوم البلدى تنخفض 20 جنيها خلال أسبوعين.. برلمانيون: إغراق الاسواق بـ المستوردة السبب.. تمراز: الاسعار ترتفع مجددا بعد 4 أشهر

أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب.. توصلوا إلى علاج للسرطان

التعليم تعلن أخبارا سارة لـ المعلمين .. اليوم

في 5 دقائق .. الغيرة دفعته لقتل 6 أشخاص أولهم حبيبته

دولة كبيرة سيختفي اسمها قريبًا من وثائق العالم.. والسبب شارع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

بمجوهرات راقية.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

أبرزهن منة فضالي ومايا دياب.. النجمات يودعن الصيف بإطلالات جريئة على البحر