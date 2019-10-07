اخبار التعليم.. مكافآت مالية للمعلمين الأكفاء.. بدء الدراسة بمدرسة المجوهرات ..وشروط مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم: