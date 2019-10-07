اخبار التعليم.. مكافآت مالية للمعلمين الأكفاء.. بدء الدراسة بمدرسة المجوهرات ..وشروط مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
بعد بدء الدراسة بها اليوم.. مكافآت مالية ورعاية صحية وتعيينات.. مزايا لطلاب مدرسة المجوهرات
اطلاق مسابقة الدوري الثقافي الفني للطلاب بالدقهلية
مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم .. اعرف شروط التقدم الآن
وطنى فى قلبى .. مدارس أسوان تحتفل بالذكرى الـ 46 لإنتصارات أكتوبر .. صور
تستهدف 120 ألف طالب.. انطلاق مبادرة نور الحياة بمدارس الإسكندرية
التعليم: المتطوعون لن يبدأوا عملهم بالمدارس إلا بعد الكشف عليهم أمنيا ورقابيا
شاهد .. طلاب صينيون يحتفلون بنصر أكتوبر بجامعة القاهرة
وزير التعليم العالى يتفقد مبنى إدارة الطلاب الوافدين والإدارة المركزية للبعثات
التعليم : حوافز مجزية للمعلمين الأكفاء خلال الأشهر القادمة
5 قرارات جديدة اتخذتها التعليم لسد عجز المعلمين
بالزي العسكري والأعلام المصرية ..مدارس الإسماعيلية تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر
التعليم تصدر مجلة لنشر أخبار المعلمين لمحاربة الشائعات
للمرة الثانية.. طلاب الأزهر يجملون غرفهم بالمدينة بالرول والجالون.