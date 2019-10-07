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أخبار العالم

ظريف: أمريكا محتل غير ذي صفة في سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:49 م
جواد ظريف
جواد ظريف
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رويترز
قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة في سوريا" ودعا إلى احترام وحدة الأراضي السورية وذلك بعد‭ ‬أن فتح سحب واشنطن قواتها من شمال شرق سوريا الطريق فيما يبدو أمام هجوم تركي.

وكتب ظريف على تويتر "أمريكا محتل غير ذي صفة في سوريا - من غير المجدي التماس إذن الولايات المتحدة أو الاعتماد عليها لتحقيق الأمن".

وأضاف "تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب في سوريا لن ينجحا إلا من خلال احترام وحدة أراضيها وشعبها".
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