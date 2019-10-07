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أخبار العالم

شاهد.. الدبابات التركية تتقدم نحو الحدود السورية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:07 م
الهجوم التركي على
الهجوم التركي على سوريا
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عرفة البنداري
تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، صورا لتعزيزات عسكرية ودبابات تركية تتجه نحو الحدود التركية - السورية.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن الجيش التركي بدأ في قصف القوات الكردية في بلدة المالكية في شمال سوريا، حسبما أفادت مصادر محلية مساء الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المدفعية التركية قصفت مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في ريف بلدة المالكية الحدودية بين تركيا وسوريا في شمال الحسكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تقديم الرئاسة التركية اقتراحًا إلى البرلمان لتوسيع سلطة الدولة لشن عمليات عسكرية عبر الحدود في شمال العراق وسوريا لمدة عام آخر.

وكان الاقتراح المقدم من حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد سمح للجيش التركي في السابق بتنفيذ عمليات عبر الحدود في الفترة من 30 أكتوبر 2018 حتى 30 أكتوبر 2019.

ومهدت واشنطن الطريق للعملية التركية المخطط لها منذ فترة طويلة في منطقة شرق الفرات ضد قوات حماية الشعب الكردية بعد أن قال البيت الأبيض يوم الأحد إن الجيش الأمريكي سوف ينسحب من شمال سوريا.
شاهد.. الدبابات التركية تتقدم نحو الحدود السورية
شاهد.. الدبابات التركية تتقدم نحو الحدود السورية
شاهد.. الدبابات التركية تتقدم نحو الحدود السورية
شاهد.. الدبابات التركية تتقدم نحو الحدود السورية
شاهد.. الدبابات التركية تتقدم نحو الحدود السورية
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