شاهد.. الدبابات التركية تتقدم نحو الحدود السورية

تداولت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، صورا لتعزيزات عسكرية ودبابات تركية تتجه نحو الحدود التركية - السورية.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن الجيش التركي بدأ في قصف القوات الكردية في بلدة المالكية في شمال سوريا، حسبما أفادت مصادر محلية مساء الاثنين.





ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المدفعية التركية قصفت مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في ريف بلدة المالكية الحدودية بين تركيا وسوريا في شمال الحسكة.





وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تقديم الرئاسة التركية اقتراحًا إلى البرلمان لتوسيع سلطة الدولة لشن عمليات عسكرية عبر الحدود في شمال العراق وسوريا لمدة عام آخر.





وكان الاقتراح المقدم من حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد سمح للجيش التركي في السابق بتنفيذ عمليات عبر الحدود في الفترة من 30 أكتوبر 2018 حتى 30 أكتوبر 2019.



