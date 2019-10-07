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فن

بالصورة.. طرح البوستر التشويقي لفيلم هيفاء وهبي الجديد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:18 م
بوستر فيلم أشباح
بوستر فيلم أشباح أوروبا لـ هيفاء وهبى
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سعيد فراج
طرحت الشركة المنتجة لفيلم هيفاء وهبي، الجديد البوستر التشويقي الأول لفيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، حيث تم تغيير اسمه من "عقده الخواجة" إلى الاسم الجديد.

ويخوض محمد الوزيري تجربة الإنتاج لأول مرة من خلال شركته Snapers Production بإنتاج فيلم"أشباح أوروبا" والذي سيشهد ميزانية إنتاج ضخمة تليق بنجوم العمل.

جدير بالذكر أن فيلم"أشباح أوروبا" من بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، وأروي جوده.

والفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد و شريف يسري ومن إخراج محمد حماقي.
بالصورة.. طرح البوستر التشويقي لفيلم هيفاء وهبي الجديد
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