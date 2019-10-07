بفستان سيلفر وشعر مبلل .. شاهد| هند صبري بإطلالة جذابة في اخر جلسة تصوير

نشرت الممثلة هند صبري صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وظهرت بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية، وقد علقت على صورتها بمقولة فريدة كاهلو.



وارتدت هند صبري فستانا باللون السيلفر، ويكشف عن أحد اكتافها وارتدت بحزام من منطقة الخصر باللون الذهبي، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، وذلك من توقيع الاستايلست "سعيد رمزي".



واختار رافيلو توما أن يترك شعره هند صبري منسدلا على شعرها، وقد بدأ مبلل قليلا، وهو ما أبرز من انوثتها.



فيما اختارت خبيرة التجميل أن يبرز ملامح هند صبري ببعض اللمسات البسيطة، حيث إنها اختارت ان تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود، فيما اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..