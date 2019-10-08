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فن

خالد النبوي ينشر صورة جديدة: طلعت أشوف الغروب ومكسل أنزل

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
خالد النبوى
خالد النبوى
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محمد بدران
نشر الفنان خالد النبوى صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد النبوى بإطلالة أنيقة للغاية، وهو يرتدى جاكيت جلد باللون الأسود، وعلق "ساعة طلوع لحد هنا عشان اتفرج على الغروب ودلوقتى مكسل انزل".

وينتظر الفنان خالد النبوي، موعد طرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" بدور العرض السينمائي، والذى تدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

"يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للانتاج الفني والسنيمائي - المرايا للإنتاج الثقافي.

يذكر أن الفيلم كان يحمل اسم "يوم مصري" ثم تم تغييره إلى "يوم وليلة" قبل مشاركته في مهرجان مالمو للسينما العربية.
خالد النبوي ينشر صورة جديدة: طلعت أشوف الغروب ومكسل أنزل
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