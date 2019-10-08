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منوعات

تعرف على سر تاتو عمرو دياب في أحدث ظهور إعلامي له.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:03 ص
صدى البلد
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كريم جمال
حالة من الجدل انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الماضية، فور مشاهدة إعلان إحدى شركات الاتصالات، يظهر فيها الفنان عمرو دياب بالمشاركة أيضًا مع الدولى محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى.



وضمن أحد مشاهد الإعلان ظهر تاتو الهضبة عمرو دياب بشكل واضح، وانهالت التعليقات عن سر التاتو الذى يحتوى على الرقمين 19 و 34 وغصن الزيتون، الذي وضعه دياب أعلى ظهره.

وقالت معظم التعليقات من جمهور دياب القمرب له، إن التاتو ظهر من قبل فى حفل الفنان محمد عادل إمام الذى أقيم فى الساحل الشمالى منذ فترة.

والرقم 19 هو رقم سنة ميلاد والد عمرو دياب فى 1919، وكذلك رقم 34 فهو سنة ميلاد والدته فى 1934.

يذكر أن آخر ظهور للهضبة كان فى إعلان رمضانى لنفس الشركة فى شهر رمضان الماضي.

تعرف على سر تاتو عمرو دياب في أحدث ظهور إعلامي له.. فيديو
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