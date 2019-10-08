لمدة 15 دقيقة.. تدريب منتخب مصر مفتوح لجميع وسائل الإعلام

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني فتح تدريب الفريق اليوم الثلاثاء ، خلال معسكره الحالي لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام كافة.



ويقام تدريب اليوم في السادسة مساء باستاد القاهرة، حيث يستعد المنتخب للقاء منتخب بتسوانا الودي يوم 14 الحالي.



واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.



وضمت القائمة المحلية :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.



وتم استبعاد عمرو السولية بعد ان اثبت الفحص الطبي اصابته بجزع في الرباط الخارجي للكاحل ، والتي تعرض لها اثناء التحام قوي مع لاعب فريق اسوان والذي خرج على اثرها من الملعب في مباراة الفريقين في الجولة الثالثة والتي انتهت 5-1 للاهلي.