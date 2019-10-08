Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:14 م
مقتل زعيم تنظيم القاعدة
مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر، إثر غارة أمريكية على موقع لطالبان في ولاية هلمند الأفغانية في الـ23 من سبتمبر الماضي.

وأكد مسؤولون أفغان في وقت سابق الثلاثاء، خبر مقتل عمر في غارة أمريكية-أفغانية مشتركة على مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بهلمند، وفق ما نقلته فضائية الحرة.

وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إن عمر الذي تزعم التنظيم في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه في عام 2014، مواطن باكستاني فيما قالت بعض التقارير إنه ولد في الهند.

وصرحت مديرية الأمن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن عمر: "قتل مع ستة آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون"، مضيفة أن عمر كان "ملتحقا" بحركة طالبان.

ولم يكن عمر معروفا عندما تم اختياره زعيما لفرع القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، الذي تم تأسيسه بهدف تحفيز مقاتلين في الهند وبنجلاديش وبورما.

وذكرت مديرية الأمن أن بين أعضاء القاعدة الذين قتلوا في الغارة رجل يدعى "ريحان" مهمته التواصل مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

Advertisements

ترشيحاتنا

طلعت زكريا لجمهوره قبل وفاته: اللهم أنت الشافي

بعد الخفض.. تعرف على أسعار الفائدة لشهادات الادخار الخماسية

وقع على بياض.. مصادر: كهربا ينضم لـ الأهلى فى يناير لمدة 4 مواسم ونصف

الله يرحمك يا عشرة العمر.. روجينا تنعى طلعت زكريا برسالة مؤثرة.. شاهد

رئيس الوزراء: سنتخذ خطوات قوية لرفع المرتبات والمعاشات

بعد هجوم مرتضى منصور.. حملة تضامن مع نبيل الحلفاوي على مواقع التواصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة