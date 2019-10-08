مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر، إثر غارة أمريكية على موقع لطالبان في ولاية هلمند الأفغانية في الـ23 من سبتمبر الماضي.





وأكد مسؤولون أفغان في وقت سابق الثلاثاء، خبر مقتل عمر في غارة أمريكية-أفغانية مشتركة على مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بهلمند، وفق ما نقلته فضائية الحرة.





وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إن عمر الذي تزعم التنظيم في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه في عام 2014، مواطن باكستاني فيما قالت بعض التقارير إنه ولد في الهند.





وصرحت مديرية الأمن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن عمر: "قتل مع ستة آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون"، مضيفة أن عمر كان "ملتحقا" بحركة طالبان.





ولم يكن عمر معروفا عندما تم اختياره زعيما لفرع القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، الذي تم تأسيسه بهدف تحفيز مقاتلين في الهند وبنجلاديش وبورما.





وذكرت مديرية الأمن أن بين أعضاء القاعدة الذين قتلوا في الغارة رجل يدعى "ريحان" مهمته التواصل مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.