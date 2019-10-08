تحلق لمسافة 1000 كم.. أول سيارة طائرة في روسيا بسرعة 300 كم/ ساعة.. شاهد

تتجه روسيا لإنتاج أول سيارة طائرة في تاريخها، حيث وضع المصممون عدة أهداف يعتزمون تحقيقها خلال 4 سنوات.



وقال مسؤول إعلامي في مؤسسة الأبحاث الواعدة الروسية لـ"سبوتنيك" إنه تم في معهد أبحاث الطيران بمدينة نوفوسيبيرسك تشكيل فريق المهندسين والخبراء الذين سيصممون أول سيارة طائرة روسية خلال 4 أعوام.



وكشف المسؤول الإعلامي أن هذه السيارة تستطيع أن تحلق لمسافة 1000 كيلومتر بسرعة تتجاوز300 كيلومتر في الساعة، حاملة وزنا يصل إلى 500 كيلوجرام.



وتحتاج هذه السيارة للإقلاع والهبوط، إلى ممر يبلغ طوله 50 مترا.



وكان مستشار مؤسسة الأبحاث الواعدة، يان تشيبيسوف، كشف في عام 2017 أن السيارة الطائرة المزمع إنشاؤها ستخصص لنقل الحمولات والناس.