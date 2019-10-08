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توك شو

فضيحة جديدة.. الإخوان يدعمون احتلال تركيا للأراضي السورية العربية.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:56 م
جماعة الاخوان الارهابية
جماعة الاخوان الارهابية
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قسم التوك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تؤيد وتدعم وتشارك في احتلال تركيا لـ الأراضي السورية.

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن"، أن شاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا، يعمل مع أردوغان رئيس عصابة احتلال الأراضي لتسميم الأجواء وتكميم الأفواه، وهم عصابة خطفت كل الأبرياء داخل تركيا ووضعهم بالسجون.

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن شاويش أوغلو قال إنه سوف يحارب ومعه إرهابيون العالم الموجودين في إسطنبول وذكر أن الإخواني محمد الصغير يبرر لأردوغان مايريد فعله ويقول إن أمريكا دولة جيدة.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي، "السبب فيما وصلنا إليه اليوم هو قناة الجزيرة وقطر بأموالها التي صرفتها على المحطات ومراكز البحوث وجيش جرار من المغردين على تويتر وفيسبوك".

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