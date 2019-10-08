وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية والمواقع الإلكترونية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر المشترك عقب مباحثاته خلال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.



وكانت نتائج القمة المصرية والقبرصية واليونانية وبيانها المشترك ضمن العناوين الرئيسة في القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف العالمية.



قناة "سكاي نيوز" وتحت عنوان "السيسي : التصعيد شرق المتوسط يضر بمصالح دول الإقليم"، أبرزت القناة تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية وأشارت إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن التصعيد التركي شرق المتوسط، يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويضر بمصالح دول الإقليم.



ولفتت إلى قول الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال الدورة السابعة، لقمة التعاون الثلاثي التي جمعت كل من مصر وقبرص واليونان، بقصر الاتحادية الرئاسي، الثلاثاء، إن المباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت الوضع في شرق المتوسط وما تشهده من توتر وتصعيد.



وتحت عنوان "مصر وقبرص واليونان تصدر بيانا ضد عمليات تركيا في المتوسط وسوريا" أبرزت قناة "روسيا اليوم" عبر برامجها ونشراتها الإخبارية القمة الثلاثية.



وقالت إن رؤساء الدول والحكومات الثلاث في مصر وقبرص واليونان أصدروا بيانا ثلاثيا عقب القمة في مصر، جددوا فيه دعمهم الثابت لجهود قبرص للتوصل إلى حل للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن.



وأشارت إلى أن الدول الثلاث طالبت في بيان مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.



"قمة مصرية يونانية قبرصية.. رفض "قاطع لاعتداءات تركيا"، هكذا أبرزت قناة "العربية" الإخبارية القمة بين مصر وقبرص واليونان بالقاهرة.



وتصدرت تصريحات الرئيس السيسي نشرات القناة وبرامجها التحليلية، حيث أبرزت قول الرئيس السيسي إن هناك حاجة ملحة للحوار بين جميع الأطراف السورية، مدينًا "فرض أمر واقع جديد" ولفتت إلى أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقده السيسي مع نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في القاهرة، بعد قمة ثلاثية ضمت رئيس الوزراء اليوناني أيضا.



وكالة "سبوتنيك" الروسية وعبر موقعها الإخباري عنونت "بيان مشترك من ثلاث دول ضد عمليات تركيا في المتوسط وسوريا" لإبراز القمة بين مصر وقبرص واليونان وقالت في تقرير مطول عن القمة، إن مصر وقبرص واليونان طالبت تركيا "بإنهاء أعمالها الاستفزازية" شرقي البحر المتوسط بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لقبرص الذي وصفته الدول الثلاث بأنه "انتهاك للقانون الدولي".



وصدر البيان المشترك بعد اجتماع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرص نيكوس أناستاسياديس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.



"السيسي: ندين فرض أمر واقع جديد في سوريا" ..هكذا عنونت قناة "الحدث" الإخبارية وأبرزت القمة المصرية القبرصية اليونانية ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه ناقش مع زعيمي قبرص واليونان، الوضع في شرق المتوسط، معتبرًا أن الممارسات الأحادية الجانب في المنطقة، تهدد الأمن في الإقليم.



كما أكد الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على ضرورة التوصل لحل سياسي في ليبيا، وأيضًا وقف محاولات التدخل الخارجي عبر دعم الميليشيات الإرهابية هناك.



"بوابة العين" الإماراتية، عنونت "مصر واليونان وقبرص تدين محاولات تركيا تقويض وحدة سوريا" حيث أبرزت القمة الثلاثية عبر موقعها الإخباري وأبرزت البيان المشترك عقب إنتهاء أعمال القمة، حيث أدانت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك أي محاولات تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية، أو القيام بأي تغييرات ديمغرافية متعمدة.



وأعربوا عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية، مؤكدين ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية.



"صحيفة الاتحاد"..عنونت "قبرص واليونان ومصر تطالب تركيا بإنهاء التنقيب الاستفزازي في "المتوسط"، حيث قالت إن قبرص واليونان ومصر طالبت تركيا "بإنهاء أعمالها الاستفزازية" في شرق البحر المتوسط بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لقبرص الذي وصفته الدول الثلاث بأنه "انتهاك للقانون الدولي".



وغادر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته بالقمة الثلاثية.



وكان رئيس الوزراء اليونانى قد أشاد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اليوم، بالعلاقات المصرية - اليونانية، وقال إنها جذور عميقة تربط البلدين عبر الزمن والتاريخ.



كما غادر الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الثلاثاء مطار القاهرة، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، شارك خلالها فى القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال القمة، توافق الرؤى بين قادة الدول الثلاث، إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتم خلال أعمال القمة، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، ومنها منع الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص.