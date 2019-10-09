أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2007 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



أسعار السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2007 المستعملة في مصر.



جذبت السيارة هيونداي ماتربكس موديل 2007 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة هيونداي ماتركس موديل 2007 والقريبة منها ما بين 150 ألفا إلى 160 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة هيونداي ماتركس موديل 2007 في سوق السيارات المصرية.

