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سيارات

شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
كشفت هوندا عن البيك آب متوسطة الحجم ريدج لاين عام 2017، وقد حصلت حينها على ثناء كبير من وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، فعلى عكس الشاحنات التقليدية، فإنها لا تأتي بمنصة الهيكلة فوق الإطار بل هيكلة موحدّة، كما حصلت على دفع كلي وتعليق مستقل تمامًا، وإذا كان المشتري لا يحتاج إلى شاحنة بقدرات خارقة على الطرق الوعرة، بل يرغب في بيك آب بكفاءة استهلاك وقود أفضل، فـ ريدج لاين ستكون الاختيار الأمثل له.

من جانبها، كشفت وكالة هوندا في لويزيانا بأمريكا بالخطأ -ومسحت التقرير بعد ذلك- أن الشاحنة ستحصل على تحديثات رئيسية لموديل عام 2020 كنسخة فيس ليفت، فبصرف النظر عن الشبك الأمامي المعاد تصميمه، فإن التغيير الأكثر إثارة للاهتمام سيكون تحت غطاء المحرك مع خيار هجين، حيث كشف الوكيل أنها ستحصل على محرك رباعي الأسطوانات 2 لتر متصل بزوج من المحركات الكهربائية، ولم يكشف عن بقية المواصفات الفنية.

ويبدو أن هذا هو نفس المحرك المستخدم في CR-V وأكورد الهجينة، لذا فيمكن توقع قوة تبلغ 212 حصان على الأقل، في حين أن الطراز الحالي لريدج لاين يعمل بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بتنفس طبيعي بقوة 280 حصان، كما تحدث الوكيل عن بعض التحسينات في النظام الترفيهي، في حين لم تعلق هوندا على التسريبات، ولم تصدر أي تفاصيل رسمية أيضًا، ونظرًا لأننا نقترب من نهاية العام، فإن التحديث القادم لموديل 2020 سواءً كان طفيفًا أو شاملًا سيكون في وقت مثالي لمنافسة فورد رانجر وغيرها.

شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
شاهد.. تفاصيل هوندا ريدج لاين 2020 فيس ليفت الجديدة كليا
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