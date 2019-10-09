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فن

كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:32 ص
إنجي المقدم وإياد
إنجي المقدم وإياد نصار
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آيه عاطف
قامت الفنانة إنجي المقدم، بمشاركة جمهورها صور من داخل كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة.

وكتبت إنجي المقدم، من خلال حسابها على "الإنستجرام" :" الأشياء ليست كما تبدو .. من كواليس "حواديت الشانزليزيه" .. قريبا جدا"، وظهرت في الصور بجانب كل من إياد نصار، ومي سليم، وعدد آخر من النجوم.

"حواديت الشانزليزيه" من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل، وإنتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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