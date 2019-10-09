كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه.. صور

قامت الفنانة إنجي المقدم، بمشاركة جمهورها صور من داخل كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة.





وكتبت إنجي المقدم، من خلال حسابها على "الإنستجرام" :" الأشياء ليست كما تبدو .. من كواليس "حواديت الشانزليزيه" .. قريبا جدا"، وظهرت في الصور بجانب كل من إياد نصار، ومي سليم، وعدد آخر من النجوم.



