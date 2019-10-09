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محافظات

زراعة القليوبية: نستهدف زراعة 3 آلاف فدان فراولة لتصديرها إلى الخارج

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه من المقرر أن يتم زراعة 3000 فدان هذا العام من نوع "الفريش" والذي يتم تصديره للخارج مشيرا إلى أنه يصل إجمالي المزارعين للفراولة بالقليوبية حوالي 300 مزارع تتركز في قري مراكز طوخ وشبين القناطر والهدف من هذا التدريب هو رفع كمية المنتج الخاص بالفراولة المصدر للخارج، والحفاظ على حق الفلاح

واضاف زايد انه تم الانتهاء من تدريب 250 من صغار مزارعي الفراولة في منظومة التكويد والتصدير بمحافظة القليوبية من المزرعة إلى التصدير وذلك لتعريف مزارع الفراولة الخطوات اللازمة لتكويد المزارع من بداية الزراعة إلي التصدير مشيرا إلى أنه تم الانتهاء خلال الأسبوع الماضي من تدريب 45 مزارعا، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التدريب خلال أسبوعين.

وأشار إلى أنه تم تقسيم صغار المزارعين إلى 18 مجموعة تدريبية يتم تدريب المجموعة الواحدة على مدار 9 أيام بحضور مجموعة كبيرة من الباحثين في زراعات الفراولة وتدريبهم على تكويد منتج الفراولة تمهيدا لزيادة عمليات التصدير للخارج موضحا أن البرنامج يشمل جانب عملى وتفاعلى متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات فضلا عن الممارسات الزراعية الجيدة قبل وبعد الحصاد.
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