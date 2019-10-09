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أخبار البلد

الصحة: مستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد أجرت 7144 عملية جراحية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 7144 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي وحتى مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوي وفقًا للمعايير الطبية العالمية.

وشددت وزيرة الصحة ، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة الي أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض، مؤكدة أن "رضاء المواطن" هو المؤشر الأساسي لنجاح المنظومة، مشيرة إلى أن رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة بعدد كبير من الوحدات والمستشفيات تخطي الـ98%.

وكشف بيان للوزارة، عن عدد العمليات التى أجريت بالمستشفيات حيث أجرت مستشفى السلام بورسعيد 2918 عملية جراحية، كما تم إجراء 1336 عمليات جراحية بمستشفى الرمد التخصصي، منها 1000 عملية كبرى، وإجراء 231 عملية جراحية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال منها 190 عملية كبرى، إضافةً إلى إجراء 550 عملية جراحية بمستشفى التضامن، وإجراء 1037 عملية جراحية بمستشفى النساء والولادة، كما تم إجراء 184 عملية جراحية بمستشفى الزهور، وإجراء 888 عملية جراحية بمستشفى الحياة بورفؤاد، موضحًا أن العمليات الجراحية شملت مختلف التخصصات، وبعضها تم إجراؤه لأول مرة في محافظة بورسعيد وإقليم القناة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافةً إلى الانتهاء من جميع قوائم حالات انتظار القسطرة القلبية للأطفال من خلال مستشفى النصر التخصصى للأطفال.


وأضاف أن عملية تسجيل وفتح الملفات بمراكز ووحدات طب الأسرة داخل المنظومة بمحافظة بورسعيد ما زالت مستمرة، حيث بلغ عدد الملفات التي تم فتحها منذ انطلاق المنظومة في الأول من يوليو الماضي وحتى مساء أمس، 161842 ملفًا عائليًا، و570120 ملفًا فرديًا، كما بلغت عدد حالات الإحالة من وحدات ومراكز طب الأسرة 47246 حالة، لتلقي الخدمات الصحية العلاجية بالمستويين الثاني والثالث من الرعاية الصحية بالمستشفيات، بحيث تشمل هذه الخدمات الجراحات فى مختلف التخصصات، والفحوصات المتقدمة.

وأشار إلى أنه جاري فتح ملفات طب الأسرة بمحافظات المرحلة الأولى الخمس وهي (الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الأقصر)؛ لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع تقديم الخدمة الطبية بمستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات الخمس، إضافةً إلى رفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات، حيث تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تطوير ٢٢ وحدة ومركزًا بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى استكمال تطوير مستشفيي "الطور" و"رأس سدر"، كما تم الاتفاق مع شركة وادي النيل على تطوير ورفع كفاءة ١٢٦ وحدة ومركز رعاية أساسية بالإضافة إلى ٩ مستشفيات ومجمع طبي بمحافظات "السويس، الإسماعيلية، الأقصر وأسوان"، بحيث تشمل ٢٧ وحدة ومستشفى السويس العام بمحافظة السويس، و٣٧ وحدة وإنشاء مجمع طبي وتطوير مستشفيات "القنطرة شرق، القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين وفايد" وذلك بمحافظة الإسماعيلية.

كما تم الاتفاق على تطوير ١٨ وحدة ومستشفى الأقصر الدولي بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى ٤٤ وحدة ومركزًا ومستشفيات " كوم أمبو، حميات أسوان ورمد أسوان" بمحافظة أسوان، إضافةً إلى الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لتطوير ورفع كفاءة ٤٠ وحدة ومجمع السويس العام بمحافظة السويس.
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