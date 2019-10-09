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مشروعات تطوير ورفع كفاءة للطرق والميادين الرئيسية بالعريش والحسنة.. إنشاء أسواق بـ الموقف الجديد.. تجميل شوارع وأرصفة وتركيب أعمدة إنارة بقرى بغداد والجفجافة.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
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احمد صالح
مشروعات تطوير ورفع كفاءة للطرق والميادين الرئيسية بالعريش والحسنة
إنشاء أسواق في منطقة الموقف الجديد بالعريش للتيسير علي المواطنين
تجميل طرق وأرصفة وتركيب أعمدة إنارة بقري بغداد و الجفجافة والقسيمة
التوسع في محطة تحلية مياه الآبار بالحسنة والقسيمة لزيادة معدلات الانتاج

تنفذ مجالس المدن بكل من العريش والحسنة شمال سيناء مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي لهذه المدن .في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية وتعمير سيناء .

وأكد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش،ان أعمال التطوير ،تستهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين وسهولة الحركة المرورية، وتوفير أماكن انتظار، وتقديم خدمات عاجلة للمواطنين مع مراعاة الطابع الجمالي للمدينة العاصمة التي تعد ثاني انقي مدينة في العالم .

وطالب بسرعة الانتهاء من مراحل التطوير بالإضافة إلى الانتهاء من مختلف المرافق الخدمية، وتوصيل شبكات المياه، والصرف الصحي والكهرباء ـ والغاز الطبيعي ـ للانتهاء من رصف الطرق، بالتزامن مع أعمال التطوير.

وطالب السائقين بالالتزام بخطوط السير، والانتقال إلى الموقف الجديد لتحقيق السيول المرورية، ، ووعد رئيس المدينة بإنشاء أسواق في منطقة الموقف الجديد للتيسير علي المواطنين عند شراء احتياجاتهم .

ولفت رئيس المدينة الي ان مشروع تطوير مدينة العريش يشمل في مرحلته الأولى تطوير خمسة ميادين، هى: الرفاعي، وبنك القاهرة، والعتلاوي والنصر والساعة.. إلى جانب تطوير مدخل المدينة الغربي من البوابة وحتى الطريق الدائري. علاوة على تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحري، وذلك بالتزامن مع إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي، وأعمال كهرباء، والغاز الطبيعي.

وفي الحسنة يتولي مجلس المدينة أعمال رصف طرق واعمال تجميل بقري بغداد والجفجافة والقسيمة ، تمهيدا لافتتاح هذه المشروعات قريبا ،وقال معتز محمد طلعت رئيس مركز ومدينة الحسنة، ان الأعمال الجاري العمل بها تشمل عمليات تجميل طرق وأرصفة وتركيب أعمدة الإنارة في نطاق قرية بغداد إحدى قرى المركز.

ولفت الي أنه يجري رصف 4 كيلو طرق داخلية بالقرية بتكلفة 5.9 مليون جنيه ، وتم تركيب البلدورات بالازدواج، و تركيب انترلوك للأرصفة، وجاري رفع كفاءة شبكة الكهرباء بقرية بغداد بالكامل والبدء في الخطة في قرية الجفجافة والقسيمة للعام المالي الجديد من اجل تخفيف العبء على المواطنين.

كما تم الإنتهاء من تجهيزات المرحلة الثانية من القرية النموذجية، وفرش الوحدات السكنية وفرش المدارس ونقل الأجهزة الطبية للوحدة الصحية، ومستلزمات مركز الشباب والرياضة ومحطة المياه، وتم التنبيه علي جميع الهيئات المختصة لسرعة فرش وتسكين الموظفين المرشحين للعمل بهذه الإدارات .

و تم الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه الآبار بمدينة الحسنة علي مساحة أوسع ليصبح إجمالي الإنتاج اليومي 1500 م3 \ي لموكبة الزيادة السكانية وتغطيه برامج المياه بالمدينة والقرى التابعة للمركز، والانتهاء من مراحل بناء محطة تحليه مياه الابار بقرية القسيمة للعمل على رفع معدل الضخ اليومى وصولا لـ 500 م3 لتغطية احتياجات القرية والتجمعات المجاورة .
مشروعات تطوير ورفع كفاءة للطرق والميادين الرئيسية بالعريش والحسنة.. إنشاء أسواق بـ الموقف الجديد.. تجميل شوارع وأرصفة وتركيب أعمدة إنارة بقرى بغداد والجفجافة.. صور
مشروعات تطوير ورفع كفاءة للطرق والميادين الرئيسية بالعريش والحسنة.. إنشاء أسواق بـ الموقف الجديد.. تجميل شوارع وأرصفة وتركيب أعمدة إنارة بقرى بغداد والجفجافة.. صور
مشروعات تطوير ورفع كفاءة للطرق والميادين الرئيسية بالعريش والحسنة.. إنشاء أسواق بـ الموقف الجديد.. تجميل شوارع وأرصفة وتركيب أعمدة إنارة بقرى بغداد والجفجافة.. صور
مشروعات تطوير ورفع كفاءة للطرق والميادين الرئيسية بالعريش والحسنة.. إنشاء أسواق بـ الموقف الجديد.. تجميل شوارع وأرصفة وتركيب أعمدة إنارة بقرى بغداد والجفجافة.. صور
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