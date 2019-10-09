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برلمان

وزير الري من البرلمان: مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:46 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري: نحن أعلى دولة في كفاءة استخدام المياه بنسبة 90%، لأننا نستخدم المياه أكثر من مرة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزير الخارجية، السفير سامح شكري.

ونفى الوزير ما يشاع بأن مصر ضد التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا، منها ما تم بناؤه ومنها ما هو تحت الإنشاء.

وأوضح الوزير، أن مصر بدأ في 2008 تمويل أول دراسة تفصيلية في إثيوبيا من البنك الدولي، إلا أنه في 2011 أثناء عمل الدراسة فوجئت مصر إعلان أثيوبيا البدء في بناء سد آخر.

وقال الوزير: نحن لا نقلق من بناء السدود، ولكن ما نطالب به هو التنسيق، متابعا: "مينفعش تملى السد لوحدك، لازم يكون تنسيق عمليات الملء والتفريغ"، مشيرا إلى أن ما يقلق مصر في موضوع سد النهضة هو عمليات الملء والتفريغ، خصوصا في فترة الجفاف.
وزير الري من البرلمان: مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا
وزير الري من البرلمان: مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا
وزير الري من البرلمان: مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا
وزير الري من البرلمان: مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا
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