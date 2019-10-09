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اقتصاد

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
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محمد صبيح
خسرت البورصة المصرية 6.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، وسط تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المؤسسات المصرية.

هبط مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 1.1% مسجلا مستوى 14,182.7 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.33% مسجلا 524.37 نقطة.

وخسر مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.861% مسجلا 1,397.69 نقطة.

وبلغت قيمة تداول الأسهم داخل المقصورة نحو 528.9 مليون جنيه من خلال كمية تداول 155.1 مليون سهم بتنفيذ 19820 عملية.
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