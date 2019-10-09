البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 6.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، وسط تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المؤسسات المصرية.
هبط مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 1.1% مسجلا مستوى 14,182.7 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.33% مسجلا 524.37 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.861% مسجلا 1,397.69 نقطة.
وبلغت قيمة تداول الأسهم داخل المقصورة نحو 528.9 مليون جنيه من خلال كمية تداول 155.1 مليون سهم بتنفيذ 19820 عملية.
هبط مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 1.1% مسجلا مستوى 14,182.7 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.33% مسجلا 524.37 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.861% مسجلا 1,397.69 نقطة.
وبلغت قيمة تداول الأسهم داخل المقصورة نحو 528.9 مليون جنيه من خلال كمية تداول 155.1 مليون سهم بتنفيذ 19820 عملية.