البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 6.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، وسط تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المؤسسات المصرية.



هبط مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 1.1% مسجلا مستوى 14,182.7 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.33% مسجلا 524.37 نقطة.



وخسر مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.861% مسجلا 1,397.69 نقطة.



وبلغت قيمة تداول الأسهم داخل المقصورة نحو 528.9 مليون جنيه من خلال كمية تداول 155.1 مليون سهم بتنفيذ 19820 عملية.

