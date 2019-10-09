احذرى .. 5 أطعمة تتحول إلى سامة بعد طهيها

أطعمة عدية تتحول إلى مادة سامة عند طهيها وذلك لأن إن الإفراط في تناول الطعام أو استخدام الأساليب غير الصحيحة في الطهي يمكن أن يحول المواد الغذائية إلى سامة أثناء الطهو إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

1. الأرز



بعد طهي الأرز ، لا تبقي الأرز في درجة حرارة الغرفة حتى يبرد. ذلك لأن الأرز المطبوخ عرضة لتشكيل البكتيريا ، والتي قد تسبب آلام في المعدة وغيرها من المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي. بدلًا من ذلك ، يمكنك تخزين الأرز في علبة محكمة الإغلاق بعد طبخه لاستخدامه لاحقًا.



2. . البطاطا



يجب عدم ترك البطاطا المطبوخة في درجة حرارة الغرفة ، فهي أيضًا معرضة تمامًا للتكوين البكتيري. يُنصح أيضًا بعدم إعادة تسخين البطاطس أبدًا ، فقد يكون ذلك ضارًا للجسم بعد تناوله.



3- فشار الميكرويف



الفشار في الميكروويف يحتوي على حمض البيرفلوروكتان ، والذي يمكن أن يضر بجسمك. قد يؤدي إلى السرطان وأمراض أخرى.



4. الدجاج

عندما يصبح الدجاج باردًا أو مبردًا ، يتغير تكوين البروتين الموجود في الدجاج. إذا تم إعادة تسخين الدجاج للمرة الثانية ، فقد يتسبب ذلك في مشاكل في الجهاز الهضمي وأنواع أخرى من المشكلات الصحية.



5. البيض



البيض المطبوخ لا تبقيه بالخارج لفترة أطول من الزمن فيصبح عرضة للبكتيريا.