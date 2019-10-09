مذيعة شهيرة تطرد أحد الحضور في برنامجها بسبب رنة موبايله.. فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر مذيعة أمريكية شهيرة بعدما فقدت أعصابها واستشاطت غضبًا وقررت طرد أحد الحضور من برنامجها لأن هاتفه المحمول رن فجأة قبل بداية الحلقة.



بدت ويندي ويليامز فى حالة من العصبية الشديدة والتى كانت واضحة للغاية، حيث كان من الممكن أن تتغاضى عن الموقف المعرض للحدوث في أى مكان.



وطردت الرجل على الفور حيث منعته من الحديث قبل بداية العرض الخاص بها، وبالفعل انصرف صاحب الهاتف المحمول عن الاستوديو.



يذكر أن ويندى تقدم برنامج The Wendy Williams Show، والذى تعرض لموجة من الانتقادات الحادة على الإنترنت بسبب هذا الموقف.



