Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ذئب بشري.. عامل يهتك عرض طفلة في أوسيم بعد استدراجها لشراء حلوى.. تفاصيل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:49 م
طفلة
طفلة
Advertisements
ندى حمودة _ أحمد مهدي
قام عاطل بهتك عرض طفلة بمدينة اوسيم بعدما استدرجها بحجة شراء حلوي لها، وتمكنت مباحث الجيزة من القبض عليه.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية اخطارا من قسم شرطة اوسيم بهتك عرض طفلة وضبط المتهم.

افادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان ياسر ٣٠ سنة سباك توجه لقسم شرطة اوسيم وبرفقته طفلته ٥ سنوات لتضرره من أحمد ٣٢ سنة عامل.

وافاد مقدم البلاغ ان جاره المقيم بذات العقار قام باستدراج طفلته والتحرش بها بإصبعه واحداث اصابات بمناطق عفتها.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة فتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

يلتقط صورا.. القبض على موظف يقف عاريا بشرفة شقته بالشيخ زايد

معلومة جديدة .. اكتشف الفرق الوحيد بين البيض الاحمر والابيض

السبب الحقيقي لوفاة طلعت زكريا

شاهد.. خالد الغندور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

وقعت أحداث فيلم الممر فى عهده ...تعرف على جد الإعلامى شريف مدكور

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية