ذئب بشري.. عامل يهتك عرض طفلة في أوسيم بعد استدراجها لشراء حلوى.. تفاصيل

قام عاطل بهتك عرض طفلة بمدينة اوسيم بعدما استدرجها بحجة شراء حلوي لها، وتمكنت مباحث الجيزة من القبض عليه.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية اخطارا من قسم شرطة اوسيم بهتك عرض طفلة وضبط المتهم.



افادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان ياسر ٣٠ سنة سباك توجه لقسم شرطة اوسيم وبرفقته طفلته ٥ سنوات لتضرره من أحمد ٣٢ سنة عامل.



وافاد مقدم البلاغ ان جاره المقيم بذات العقار قام باستدراج طفلته والتحرش بها بإصبعه واحداث اصابات بمناطق عفتها.



تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة فتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.