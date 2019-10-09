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أخبار العالم

كارثة إنسانية.. أول تعليق رسمي من ألمانيا على اجتياح تركيا شمال سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:07 م
صدى البلد
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أ ش أ
شدد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن العمل العسكري التركي شمالي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة، وتهجير المزيد من المدنيين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية عن ماس إدانته للعملية التركية، داعيًا أنقرة إلى وقف الهجوم وتابع قائلًا: "ندين الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا بأقوى العبارات الممكنة".

ونوه بأن تركيا تعرض المنطقة لمخاطر قد تزيد من زعزعة استقرارها، وتقوية تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي بارز إن الغارات التركية شمال شرقي سوريا تشكل خطرًا على قوات التحالف والمدنيين في المنطقة.

وأكد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي أن المقاتلات التركية تستهدف مناطق المدنيين ما أدى إلى حالة من الهلع بين المدنيين في المنطقة.

وحذرت روسيا من أي خطوات قد تضر بعملية السلام في سوريا، وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث نظيره التركي رجب طيب أردوغان على تجنب أي خطوات في سوريا قد تضر بعملية السلام هناك.
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