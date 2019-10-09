رسميا .. منتخب مصر يواجه كينيا وجزر القمر 14 و18 نوفمبر بتصفيات إفريقيا

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهات الجولتين الأولى والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.



أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .



وبدأ المنتخب أول معسكراته تحت قيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر الجاري وديا.

