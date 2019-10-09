نائب رئيس هيئة علماء السودان يتهم وزيرة بـ الردة.. وحكومة حمدوك ترد



وأعلنت الحكومة السودانية دعمها للوزيرة باعتباره اتهاما للحكومة بأسرها. بحسب صحيفة المشهد السوداني.



واتهم الداعية الديني ونائب رئيس هيئة علماء السودان، عبد الحي يوسف وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي بالارتداد عن الدين، خلال خطبة الجمعة في الخرطوم، مؤكدا أنها لا تتبع الدين الإسلامي وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده محمود محمد طه بالردة وأعدم قبل 35 عاما.



وأضاف أن الحكومة الانتقالية تنشغل بالترويج لأشياء لا قيمة لها مثل كرة القدم ودوري الكرة النسائية.



وأعلن مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك تضامنه مع البوشي في القضية التي رفعتها، لأن الاتهام ليس شخصيا بل يخص سياسات الحكومة.





اتهم داعية ديني سوداني متشدد وزيرة الشباب والرياضة السودانية بالردة، وهو ما دفها لرفع دعوى قضائية ضده.