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رياضة

كاف يكشف عن تفاصيل شروط الترشح لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:45 م
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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محمد رشاد
أكد سامسون ادامو مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يتحدد حتى الآن.

وقال أدامو في تصريحات صحفية"، إن اختيار ملعب النهائي سيتم عن طريق إعلان الكاف عن فتح الباب للاتحادات الأهلية للترشح لاستضافة المباراة النهائية، وبعدها سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة.

مواصفات ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا
وأوضح مدير مسابقات الكاف، أن ملعب النهائي سيتضمن مواصفات خاصة سيتم الإعلان عنها في موعدها لاستضافة النهائي على ملعب محايد لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأضاف أدامو أن موعد استقبال طلبات الترشح للنهائي لم يتحدد حتى الآن.

يذكر أن اللجنة التنفيذية بـ الكاف قررت تعديل نظام دوري أبطال إفريقيا بإقامة المباراة النهائية من لقاء واحد على ملعب محايد، وليس بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة.
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