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حوادث

ضبط 5 أطنان أسماك مملحة نافقة قبل بيعها بـ 3 محافظات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:24 ص
أسماك مملحة
أسماك مملحة
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مصطفى الرماح
شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديريات أمن "الإسكندرية – البحيرة - كفرالشيخ" استهدفت ضبط المخالفين من تجار بيع الأسماك المملحة، لقيامهم بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة، إستعدادًا لطرحًا للبيع للجمهور فى صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قضية بإجمالى مضبوطات 5,571 طن أسماك مملحة ، بداخل محال بدون ترخيص حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية . 

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
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