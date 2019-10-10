ضبط 5 أطنان أسماك مملحة نافقة قبل بيعها بـ 3 محافظات

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديريات أمن "الإسكندرية – البحيرة - كفرالشيخ" استهدفت ضبط المخالفين من تجار بيع الأسماك المملحة، لقيامهم بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة، إستعدادًا لطرحًا للبيع للجمهور فى صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.





أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قضية بإجمالى مضبوطات 5,571 طن أسماك مملحة ، بداخل محال بدون ترخيص حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية .



